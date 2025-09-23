Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 439,13 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:08 Uhr 3,1 Prozent. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 440,52 USD. Bei 429,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 13.658.627 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 11,24 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD – eine Minderung von 11,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,50 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,74 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

