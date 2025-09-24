DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Kurs der Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

25.09.25 20:24 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 421,47 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
363,50 EUR -13,85 EUR -3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 421,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 419,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 435,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 15.872.131 Stück.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,38 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,74 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
