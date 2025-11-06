DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.045 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
Kursentwicklung im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

06.11.25 16:08 Uhr

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 162,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
141,60 EUR 2,70 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 162,44 USD. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,29 USD nach. Bei 162,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 91.542 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 26,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 16,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4,15 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen