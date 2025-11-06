Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 162,44 USD.

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 162,44 USD. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,29 USD nach. Bei 162,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 91.542 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 26,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 16,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4,15 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?