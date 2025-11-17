Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 155,86 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 155,86 USD. In der Spitze büßte die Texas Instruments-Aktie bis auf 155,69 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 158,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 578.142 Stück.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,24 Prozent hinzugewinnen. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 10,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Aktie aus.

