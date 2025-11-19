DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.460 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend im Aufwind
19.11.25 20:23 Uhr

19.11.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend im Aufwind

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
135,46 EUR -0,64 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,48 USD. Die Texas Instruments-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,17 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 156,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546.357 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,13 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

