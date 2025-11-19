Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,48 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,48 USD. Die Texas Instruments-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,17 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 156,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546.357 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,13 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.

