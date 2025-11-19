DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.531 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
135,46 EUR -0,64 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 157,52 USD. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 157,75 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 156,57 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.292 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,15 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
mehr Analysen