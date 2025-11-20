Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 158,38 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 158,38 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 159,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 158,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 113.325 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

