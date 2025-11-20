Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagabend mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 154,83 USD.

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 154,83 USD. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 154,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 619.462 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 30,16 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 10,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Texas Instruments-Aktie aus.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,24 Prozent auf 4,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?