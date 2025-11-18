DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.520 -0,8%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.070 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend freundlich

18.11.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 157,42 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 157,42 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 158,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 154,61 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 885.977 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 28,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 11,09 Prozent sinken.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

