Kurs der thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Mittwochmittag zu

03.09.25 12:06 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Mittwochmittag zu

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 9,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,24 EUR 0,15 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 9,27 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 746.231 thyssenkrupp-Aktien.

Am 21.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 25,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 70,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,78 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,300 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

