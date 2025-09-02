thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 9,09 EUR nach.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 9,09 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 9,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.189 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 27,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 69,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,78 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,300 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien