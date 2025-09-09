thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,02 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 10,02 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.231 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 13,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 72,38 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,78 EUR angegeben.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

