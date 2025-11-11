thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 9,05 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 9,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 67.252 Stück.

Bei 10,68 EUR markierte der Titel am 20.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 17,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (2,42 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 73,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,274 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

