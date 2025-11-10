DAX23.931 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag fester

10.11.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 9,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,23 EUR 0,16 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 9,22 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,25 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.743 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 2,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,143 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,274 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

Erste Schätzungen: thyssenkrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
