So entwickelt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

07.11.25 12:04 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 9,26 EUR nach oben.

thyssenkrupp AG
9,20 EUR 0,20 EUR 2,27%
Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 9,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 488.615 Aktien.

Bei 10,68 EUR erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 15,31 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 2,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,143 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,274 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

Erste Schätzungen: thyssenkrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
08:01thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
