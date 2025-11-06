thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,16 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 9,16 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,13 EUR. Bei 9,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 394.324 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. 16,54 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 278,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,139 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,42 EUR aus.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

