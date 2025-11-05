DAX23.763 -0,8%Est505.616 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kurs der thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

05.11.25 09:23 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 9,27 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,17 EUR -0,17 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 9,27 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,27 EUR. Mit einem Wert von 9,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 73.295 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 10,68 EUR markierte der Titel am 20.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 2,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 73,85 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,139 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,42 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,277 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Deutsche Bank Research lässt Einstufung auf 'Hold'

Bildquellen: thyssenkrupp AG

