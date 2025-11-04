thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag im Minus

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 8,86 EUR.

Um 09:06 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 8,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,03 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224.039 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,68 EUR) erklomm das Papier am 20.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,54 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 73,50 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,277 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

