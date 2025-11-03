thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tritt am Montagvormittag auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 9,07 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.113 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 74,12 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,139 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,42 EUR.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,277 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
