thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,15 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 490.161 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (2,35 EUR). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 289,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,139 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,42 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je Aktie aus.

