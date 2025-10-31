thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf rotem Terrain

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,22 EUR. Bei 9,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 340.643 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,64 Prozent. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,80 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,139 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,42 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

