thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 9,17 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 9,17 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,17 EUR. Bei 9,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 645.118 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 2,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 74,39 Prozent wieder erreichen.
thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,139 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,42 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie
Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.
thyssenkrupp-Aktie leichter: Bei Stahlsparte bahnt sich Chefwechsel an
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen