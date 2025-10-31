DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Abschlägen

31.10.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,24 EUR -0,06 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,36 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.318 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 74,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,139 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
