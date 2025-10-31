thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,32 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,36 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.318 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 74,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,139 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

