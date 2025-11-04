thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 9,40 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 9,40 EUR zu. Bei 9,43 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.531.448 Aktien.
Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Gewinne von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 2,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,01 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,42 EUR.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,277 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
