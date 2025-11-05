thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 9,20 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 9,20 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 957.397 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 10,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,66 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,139 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,42 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,277 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

