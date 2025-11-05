thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,24 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,24 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,27 EUR. Bisher wurden heute 373.392 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei 10,68 EUR markierte der Titel am 20.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,58 Prozent. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 281,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,139 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,42 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,277 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

