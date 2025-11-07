DAX23.546 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.679 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
So bewegt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Nachmittag vor

07.11.25 16:08 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 9,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,09 EUR 0,10 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 9,11 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 751.040 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,42 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 73,38 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,143 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,70 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

Erste Schätzungen: thyssenkrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
08:01thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
