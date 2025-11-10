AKTIE IM FOKUS: Salzgitter mit weiterem Erholungsversuch - Hoffnung für 2026
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Salzgitter hat am Montag nach der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen frischen Schwung erhalten. Dabei gewannen die Papiere des Stahlkonzerns 7,5 Prozent. Am vergangenen Donnerstag hatten die Anteilsscheine bei 26,66 Euro an der 50-Tage-Linie Halt gefunden, nachdem sie zuvor vom Oktober-Hoch um fast ein Viertel abgesackt waren.
JPMorgan-Experte Dominic O'Kane läutete dann am Freitag mit der Ankündigung einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche den ersten Erholungsversuch ein, der letztlich jedoch wieder abebbte.
O'Kane sah die Resultate des dritten Quartals nun über den Erwartungen. Wegen der nach unten präzisierten Jahresziele sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens. Derweil hob er die positiven Preissignale des Managements hervor. Positive Effekte des zuletzt moderaten Preisaufbaus sollen sich demnach im kommenden Jahr voraussichtlich erkennbar in Umsatz und Ergebnis widerspiegeln.
Der JPMorgan-Experte hatte seine negative Einstufung von Salzgitter am Freitag aufgegeben und die Karbonstahl-Konkurrenten ArcelorMittal und voestalpine gar empfohlen. Bei Salzgitter hält er 2026 eine Verdopplung des operativen Ergebnisses (Ebitda) für möglich - bei anziehenden Stahlpreisen.
Die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen, hatte er als "Game-changer" für die Branche gelobt - gemeinsam mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM)./ag/ajx/mis
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
