thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,18 EUR nach oben.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 9,18 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,28 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 298.527 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR an. 16,39 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,42 EUR ab. Abschläge von 73,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

