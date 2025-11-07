thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,07 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.770 thyssenkrupp-Aktien.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 2,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,143 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,70 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,274 EUR im Jahr 2025 aus.

