thyssenkrupp im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gefragt

12.09.25 09:28 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 10,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,50 EUR 0,03 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 10,68 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,71 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,53 EUR. Zuletzt wechselten 398.657 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 11,62 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,81 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 2,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 73,97 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,300 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
