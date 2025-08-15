thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 8,59 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 8,59 EUR. Bei 8,66 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.042.294 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 26,06 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 67,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,324 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

