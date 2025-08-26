thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Nachmittag Verluste

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 8,99 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,99 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 708.281 thyssenkrupp-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 224,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,78 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,282 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

