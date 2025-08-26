thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 8,99 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,99 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 708.281 thyssenkrupp-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 224,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,78 EUR angegeben.
thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,282 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
