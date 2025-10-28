thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Minus

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 9,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 9,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,12 EUR. Bei 9,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 117.331 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,09 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 3,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,139 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

