thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit Kursplus

27.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 9,34 EUR.

thyssenkrupp AG
9,21 EUR 0,10 EUR 1,10%
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 9,34 EUR zu. Bei 9,38 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 284.865 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,13 EUR am 04.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 66,55 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,139 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,42 EUR aus.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
