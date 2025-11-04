TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR ab.
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR abwärts. Bei 75,10 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.215 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft oder verkauft.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
