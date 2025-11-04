DAX23.813 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Mittag schwächer

04.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR ab.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77,95 EUR -1,05 EUR -1,33%
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR abwärts. Bei 75,10 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.215 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft oder verkauft.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

