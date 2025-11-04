TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR ab.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 77,20 EUR abwärts. Bei 75,10 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.215 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft oder verkauft.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

