TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 74,00 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 74,00 EUR nach. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Bisher wurden heute 52.634 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.
Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,50 EUR.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Experten gehen davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
