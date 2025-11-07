TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 71,40 EUR abwärts.
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 71,40 EUR ab. Bei 70,20 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.264 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
