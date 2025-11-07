DAX23.556 -0,8%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,95 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Blick

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

07.11.25 12:04 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 71,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
70,95 EUR -1,55 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 71,40 EUR ab. Bei 70,20 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.264 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen