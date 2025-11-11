TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,65 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 72,65 EUR. In der Spitze legte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 73,85 EUR zu. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.170 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.
Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
