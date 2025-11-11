TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 72,00 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 72,00 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 71,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,00 EUR. Der Tagesumsatz der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belief sich zuletzt auf 93.826 Aktien.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?