TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 70,95 EUR zu.
Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 70,95 EUR. Kurzfristig markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 71,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.291 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewährte am 13.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
