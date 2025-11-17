DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Notierung im Fokus

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag ins Plus

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 70,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
69,85 EUR -0,70 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 70,95 EUR. Kurzfristig markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 71,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.291 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewährte am 13.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

