TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 68,65 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 68,65 EUR. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 67,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.492 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Analysten bewerten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Datum
Rating
Analyst
22.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
Deutsche Bank AG
21.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
