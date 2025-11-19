TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems büßt am Nachmittag ein
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 66,80 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 66,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 66,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.897 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Analysten bewerten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren
Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
