TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Fokus

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems bricht am Mittag ein

21.11.25 12:04 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems bricht am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 60,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
61,60 EUR -1,65 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 60,65 EUR ab. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt wechselten 171.276 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.

Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

