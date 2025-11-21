TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems bricht am Mittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 60,65 EUR.
Um 11:48 Uhr fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 60,65 EUR ab. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt wechselten 171.276 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.
Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
