Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems knickt am Mittag ein

24.11.25 12:06 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems knickt am Mittag ein

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,7 Prozent auf 57,55 EUR ab.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 57,55 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie sank bis auf 57,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 115.720 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Am 13.10.2025 lud TKMS thyssenkrupp Marine Systems zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Experten gehen davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

