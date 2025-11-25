DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems steigt am Nachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems steigt am Nachmittag

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 59,30 EUR nach oben.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 59,30 EUR. Im Tageshoch stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 60,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.836 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Analysten bewerten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

