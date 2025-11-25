TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems steigt am Nachmittag
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 59,30 EUR nach oben.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 59,30 EUR. Im Tageshoch stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 60,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.836 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Analysten bewerten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belaufen.
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
