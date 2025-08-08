DAX24.191 ±-0,0%ESt505.353 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.036 +0,2%Nas21.373 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
DAX schließt etwas leichter -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Top-News: Das war diese Woche wichtig

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart

Der neue SUV-Verkaufsschlager von BYD soll in seiner ersten Woche die Spitze in China erobert haben. Anleger reagieren erfreut.
Palantir-Aktie mit neuem Allzeithoch: Palantir übertrifft alle Erwartungen

Palantir-Aktie mit neuem Allzeithoch: Palantir übertrifft alle Erwartungen

DroneShield-Aktie: Nach explosiver Juli-Rally passt ein Analyst die Einstufung an

DroneShield-Aktie: Nach explosiver Juli-Rally passt ein Analyst die Einstufung an

Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach

Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Novo Nordisk-Aktie auf Vierjahrestief: Novo Nordisk verdient weniger als gedacht

Novo Nordisk-Aktie auf Vierjahrestief: Novo Nordisk verdient weniger als gedacht

Berkshire Hathaway-Aktie rot: Gewinneinbruch - Buffett-Holding schreibt Milliarden auf Kraft Heinz ab

Berkshire Hathaway-Aktie rot: Gewinneinbruch - Buffett-Holding schreibt Milliarden auf Kraft Heinz ab

AMD-Aktie gerät unter Druck: Starke Umsatzzahlen überzeugen Anleger schlussendlich doch nicht

AMD-Aktie gerät unter Druck: Starke Umsatzzahlen überzeugen Anleger schlussendlich doch nicht

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an

Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an

Börsenhype um Figma-Aktie: Auch Starinvestorin Cathie Wood griff zu

Börsenhype um Figma-Aktie: Auch Starinvestorin Cathie Wood griff zu

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

VW-Aktie tiefer: Volkswagen steuert wohl auf radikalen Konzernumbau zu

VW-Aktie tiefer: Volkswagen steuert wohl auf radikalen Konzernumbau zu

Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an

Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: D-Wave weitet Verluste aus - Umsatzsprung

D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: D-Wave weitet Verluste aus - Umsatzsprung

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick

NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt

NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt

Aktienempfehlung Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktienempfehlung Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

D-Wave Quantum Aktie im Aufwind: Quantensprung im Kurs - Platzt die Rally nach den Zahlen?

D-Wave Quantum Aktie im Aufwind: Quantensprung im Kurs - Platzt die Rally nach den Zahlen?

DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde?

DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde?

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS

Krypto-Experte optimistisch zu Bitcoin: Der 4-Jahreszyklus ist "tot"

Krypto-Experte optimistisch zu Bitcoin: Der 4-Jahreszyklus ist "tot"

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an

Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an

D-Wave Quantum Aktie schießt hoch: Quanten-Durchbruch treibt Kurs weiter an

D-Wave Quantum Aktie schießt hoch: Quanten-Durchbruch treibt Kurs weiter an

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Infineon-Aktie zieht an: Infineon schraubt Margenausblick nach Gewinnanstieg wieder nach oben

Infineon-Aktie zieht an: Infineon schraubt Margenausblick nach Gewinnanstieg wieder nach oben

Gefahr für NVIDIA? Chinas neuestes KI-Modell soll sogar noch günstiger sein als DeepSeek

Gefahr für NVIDIA? Chinas neuestes KI-Modell soll sogar noch günstiger sein als DeepSeek

Mike Novogratz: Ethereum hat das Potenzial, Bitcoin zu schlagen

Mike Novogratz: Ethereum hat das Potenzial, Bitcoin zu schlagen

Zalando-Aktie dennoch tiefrot: Zalando steigert Gewinn und Umsatz - noch ohne ABOUT YOU

Zalando-Aktie dennoch tiefrot: Zalando steigert Gewinn und Umsatz - noch ohne ABOUT YOU