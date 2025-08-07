DAX24.177 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.391 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Ausblick enttäuscht

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

06.08.25 22:04 Uhr
Hims & Hers-Aktie erholt nach Crash an der NYSE - Nächster Schock nach geplatzter Novo-Nordisk-Partnerschaft | finanzen.net

Hims & Hers-Aktionäre haben zuletzt einen tiefroten Handelstag erlebt. Schuld ist eine traurige Premiere: Erstmals seit dem Börsengang wurden die Umsatzerwartungen verfehlt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
43,89 EUR 0,88 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
43,69 EUR 1,65 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Umsatz verfehlt Erwartungen
• Streit mit Novo Nordisk als Belastungsfaktor?
• Fokus auf personalisierte Behandlungen, internationale Expansion, ambitionierte Ziele bis 2030

Am Montag zum Börsenschluss hatte die Hims & Hers-Aktie an der NYSE noch einen Wert von 63,35 US-Dollar. Nachbörslich setzte aber ein massiver Kursrutsch ein, der den Anteilsschein im Dienstagshandel schließlich um 12,36 Prozent auf 55,52 US-Dollar abrauschen ließ. Am Mittwoch zeigte sich das Papier letztlich 7,93 Prozent tiefer bei 50,74 US-Dollar.

Erstmals Umsatzerwartungen verfehlt

Anleger zogen mit massiven Verkäufen am Dienstag die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Die Erlöse konnten zwar um 73 Prozent auf 546 Millionen US-Dollar verbessert werden, die erfolgsverwöhnten Investoren hatten mit 552 Millionen US-Dollar aber mehr erwartet. Es war das erste Mal, dass das Unternehmen beim Umsatz die Marktschätzungen nicht erfüllen konnte.

Beim Gewinn konnte Hims & Hers zwar punkten - das Ergebnis je Aktie fiel mit 17 Cent besser aus als erwartet worden war - die Anlegerstimmung konnte dies aber nicht heben. Denn der Telemedizinanbieter hatte noch eine weitere Enttäuschung im Gepäck: Seine Drittquartsalsprognose. Statt der von Markt erhofften 583 Millionen US-Dollar peilt Hims & Hers beim Umsatz im laufenden Jahresviertel nur 570 bis 590 Millionen US-Dollar an. Immerhin: Im Gesamtgeschäftsjahr sollen die Erlöse zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden US-Dollar liegen.

Management dennoch zufrieden

Die Begleitkommentare des Managements fielen trotz des enttäuschenden Ausblicks positiv aus: "Wir glauben, dass wir in eine spannende Wachstumsphase eintreten, in der wir neue, hochwirksame Spezialgebiete erschließen und Millionen von pflegebedürftigen Menschen Zugang zum Markt verschaffen werden. Wir erwarten, dass dieses erweiterte Angebot unsere Plattform von einem Ort, an dem Kunden ein einzelnes Problem lösen, zu einem Ort machen wird, an dem sie ihre Gesundheit proaktiv steuern können", so Andrew Dudum, Mitgründer und CEO.

CFO Yemi Okupe betonte zudem: Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2025 konzentrieren wir uns auf Investitionen in Funktionen, die den Mehrwert unserer Plattform für Kunden steigern. Dazu gehören Pläne zur Stärkung der Personalisierungsinfrastruktur in unseren Apotheken, zum Ausbau der Labortestkapazitäten für eine noch individuellere Versorgung und zum Ausbau unserer internationalen Präsenz in Schlüsselmärkten."

Streit mit Novo Nordisk als Belastungsfaktor?

Als einer der Gründe für die enttäuschende Prognose dürfte die geplatzte Partnerschaft mit dem dänischen Arzneimittelriesen Novo Nordisk zu nennen sein. Nach nur einem Monat Zusammenarbeit kündigten die Dänen die Kooperation mit den US-Amerikanern wieder auf. Ursprünglich hatte man geplant, dass Hims & Hers den Abnehm-Blockbuster Wegovy über Plattformen wie Hims & Hers anbietet, um US-Kunden den Zugang zum Medikament zu erleichtern. Nun wirft Novo Nordisk Hims & Hers jedoch vor, gegen gesetzliche Vorgaben zum Massenverkauf von zusammengesetzten Arzneimitteln verstoßen zu haben. Zudem kritisiert der dänische Pharmakonzern das Unternehmen wegen "irreführender" Marketingpraktiken, die die Sicherheit der Patienten gefährden könnten. Somit werde von nun an der direkte Zugang zu Wegovy über die NovoCare-Apotheke für Hims & Hers nicht länger verfügbar sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

