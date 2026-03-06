DAX23.543 -1,2%Est505.704 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -7,0%Nas22.533 -1,0%Bitcoin58.969 -3,4%Euro1,1602 -0,1%Öl91,14 +8,1%Gold5.140 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
Die Iran-Krise und der Aktienmarkt - JPMorgan identifiziert Gewinner und Verlierer Die Iran-Krise und der Aktienmarkt - JPMorgan identifiziert Gewinner und Verlierer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Nach MilitärschlägenExperten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark

Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark

JPMorgan prognostiziert nach den jüngsten Militärschlägen gegen den Iran eine massive Kursrally bei Rüstungswerten - nicht nur bei deutschen Aktien.
Schwarzes GoldÖlpreise stoppen Höhenflug vorerst: Bericht über Verhandlungsangebot des Iran - Goldman Sachs schließt 100 Dollar nicht aus

Ölpreise stoppen Höhenflug vorerst: Bericht über Verhandlungsangebot des Iran - Goldman Sachs schließt 100 Dollar nicht aus

Höheres AngebotLufthansa-Aktie unbeeindruckt: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz

Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz

Alternative InvestmentsInvestieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten

Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten

ReaktionTUI-Aktie bricht ein: Reisen in den Nahen Osten wegen Luftangriff auf Iran abgesagt

TUI-Aktie bricht ein: Reisen in den Nahen Osten wegen Luftangriff auf Iran abgesagt

Kaufempfehlungen KW 10Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Starkes WachstumRENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall und TKMS

RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall und TKMS

Produktivität fehltNVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI

NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI

Rechtsrisiken im BlickBayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst

Bayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst

DAX aktuellNahostkonflikt: DAX stürzt zeitweise 4% ab - letztlich unter 23.800 Punkten

Nahostkonflikt: DAX stürzt zeitweise 4% ab - letztlich unter 23.800 Punkten

Portfolio unter der LupeBridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025

Stimmung gedrücktAktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits belastet

Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits belastet

Erneute VerlusteTalabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus

Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus

Umsatz steigtPlug Power-Aktie hebt ab: Gewinnerwartungen im Q4 verfehlt - Umsatz über Prognose

Plug Power-Aktie hebt ab: Gewinnerwartungen im Q4 verfehlt - Umsatz über Prognose

Zahlen präsentiertBerkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus

Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus

52-Wochen-TiefFebruar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten

Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten

Kaum Umschichtungen4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.

4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.

Abnehm-PilleNovo Nordisk-Aktie schwächer: Massive Investition in Irland - Mehr Kapazitäten für GLP-1-Produkte

Novo Nordisk-Aktie schwächer: Massive Investition in Irland - Mehr Kapazitäten für GLP-1-Produkte

Energiesicherheit im BlickEnergiesicherheit boomt: So profitiert Siemens Energy vom Krisenmarkt - Aktie im Blick

Energiesicherheit boomt: So profitiert Siemens Energy vom Krisenmarkt - Aktie im Blick

Bücher geöffnetCrowdStrike-Aktie verbucht Gewinne: Rückkehr in die schwarzen Zahlen geglückt

CrowdStrike-Aktie verbucht Gewinne: Rückkehr in die schwarzen Zahlen geglückt

Mitarbeiter-OptionenDroneShield-Aktie zweistellig höher: Börsennotierung weiterer Aktien beantragt

DroneShield-Aktie zweistellig höher: Börsennotierung weiterer Aktien beantragt

KapitalmaßnahmeBeiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab

Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab

HochstufungenÖlaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel

Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel

Vereinbarung unterzeichnetWarner Bros. Discovery-Aktie: Übernahme durch Paramount besiegelt - So reagieren die Aktien

Warner Bros. Discovery-Aktie: Übernahme durch Paramount besiegelt - So reagieren die Aktien

Turbulentes JahrTrump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?

Trump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?

Blick ins PortfolioAktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert

Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert

RückenwindPalantir-Aktie legt deutlich zu: UBS-Analyst nimmt Neubewertung vor

Palantir-Aktie legt deutlich zu: UBS-Analyst nimmt Neubewertung vor

Roadshow gestartetPayPay-Aktie kommt: Trotz Nahost-Beben - Japans Tech-Riese wagt den Sprung an die NASDAQ

PayPay-Aktie kommt: Trotz Nahost-Beben - Japans Tech-Riese wagt den Sprung an die NASDAQ

Iran-KriegGoldpreis im Sinkflug: Wachsende Zinsängste setzen das Edelmetall unter Druck

Goldpreis im Sinkflug: Wachsende Zinsängste setzen das Edelmetall unter Druck

IndexanpassungenLufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX

Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX

Wolfram-Rally beschleunigtWolframpreis explodiert - Almonty Industries-Aktie auf Rekordkurs

Wolframpreis explodiert - Almonty Industries-Aktie auf Rekordkurs

Im AbwärtssogPeter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht

Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht