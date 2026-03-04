Stimmung gedrückt

Berichte über mögliche neue US-Exportrestriktionen für AI-Chips nach China drücken die Stimmung bei Halbleiterwerten wie NVIDIA und AMD.

• Bloomberg-Bericht nennt mögliche Mengenlimits für H200-Exporte nach China

• Markt reagiert mit Kursdruck auf NVIDIA & AMD

• Langjährige Exportkontrollen verschärfen Unsicherheit im KI-Chipmarkt



Die Vereinigten Staaten ziehen offenbar die Daumenschrauben für Hochleistungs-Chips nach China weiter an - und treffen damit sowohl NVIDIA als auch AMD an einem ihrer wichtigsten Märkte.

Neue Exportbeschränkungen für NVIDIA und AMD?

Wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht, plant die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine signifikante Verschärfung der Exportkontrollen für Künstliche-Intelligenz-Chips. Diese Entwicklung trifft vor allem die Branchengrößen NVIDIA und AMD, deren Geschäftsmodelle stark von der globalen Nachfrage nach Rechenleistung abhängen. Demnach erwägt das US-Handelsministerium eine strikte Deckelung der Liefermengen, um den technologischen Aufstieg Pekings im Bereich der KI systematisch zu bremsen.

Drastische Mengenbegrenzung für Hochleistungschips im Gespräch

Im Zentrum der neuen Überlegungen steht demnach eine mögliche Obergrenze für den Verkauf von spezialisierten KI-Beschleunigern. Konkret wird in Marktkreisen offenbar diskutiert, dass der Export von NVIDIA H200-Chips auf etwa 75.000 Einheiten pro Kunde begrenzt werden könnte. Diese Maßnahme würde über die bisherigen qualitativen Beschränkungen hinausgehen, bei denen lediglich die Rechenleistung der einzelnen Chips limitiert wurde. Durch eine zusätzliche Mengenbeschränkung soll Washington verhindern wollen, dass chinesische Unternehmen durch das massive Clustern schwächerer Chips die Rechenkapazitäten ihrer KI-Modelle dennoch in eine strategisch relevante Größenordnung skalieren.

So reagieren die Aktien von NVIDIA und AMD

Die Reaktion der Finanzmärkte auf diese Berichte ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktien von NVIDIA sackten im Handel an der NASDAQ schlussendlich 1,33 Prozent auf 180,05 US-Dollar ab, AMD-Titel verloren daneben letztlich 3,86 Prozent auf 190,95 US-Dollar. Investoren fürchten offenbar eine dauerhafte Beeinträchtigung des China-Geschäfts, denn China stellt für beide Unternehmen einen der wichtigsten Absatzmärkte dar, und die ständigen Anpassungen an neue regulatorische Hürden verursachen nicht nur logistischen Aufwand, sondern mindern auch die Planungssicherheit.

Langfristige Folgen für die globale KI-Landschaft

Während die US-Regierung in der Vergangenheit argumentiert hat, dass Schritte notwendig seien, um die militärische Nutzung von KI-Technologie durch China zu unterbinden, warnen Branchenexperten vor den unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Eine zu strikte Abriegelung könnte den Druck auf China erhöhen, die eigene Halbleiterproduktion schneller als erwartet voranzutreiben und autarke Ökosysteme zu schaffen. Für NVIDIA und AMD bedeutet die aktuelle Lage einen schwierigen Balanceakt zwischen der Einhaltung strenger US-Gesetze und dem Erhalt ihrer Marktanteile im Fernosten. Sollten die im Bloomberg-Bericht erwähnten Pläne tatsächlich in geltendes Recht umgesetzt werden, stünde der Halbleiterbranche eine tiefgreifende Umstrukturierung ihrer globalen Lieferketten bevor.

Redaktion finanzen.net